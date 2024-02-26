الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أشعل النيران في جسده.. حكاية طيار أمريكي تضامن مع شهداء غزة

طيار أمريكي يشعل
طيار أمريكي يشعل النار في جسده

لم يتحمل قلبه مشاهد المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة، فقرر الطيار الأمريكي أن ينهي حياته على طريقة محمد بوعزيزي الذي أشعل فتيل ثورات الربيع العربي قبل سنوات.

حكاية طيار أمريكي 

أطلق الطيار الأمريكي صرخة احتجاج هزت العالم، بعد أن أشعل النار في جسده أمام سفارة الاحتلال في العاصمة الأمريكية واشنطن، معلنا رفضه الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بغطاء ورعاية من الولايات المتحدة والقوى الغربية.

إشعال الطيار الأمريكي النار في جسده

"الدستور" يستعرض في السطور التالية، تفاصيل واقعة إشعال الطيار الأمريكي النار في جسده رفضا للاحتلال ودعما لحرية فلسطين وشعبها.

بالعودة إلى ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، أقدم جندي على إشعال النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأحد، احتجاجا على الحرب في غزة، حيث نقل الرجل إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة تهدد حياته.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن لقطات بثها الطيار المشتعل على الهواء مباشرة عبر منصة تويتش «Twitch»، تظهره بزي عسكري وهو يعلن أنه لن يكون متواطئا في إبادة جماعية ويسكب على نفسه سائلا.

وأعلن مسؤولون، أن جنديا أمريكيا أصيب بجروح خطرة أثناء محاولته إشعال النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأحد، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أنه كان يحتج على الحرب في غزة، كما أفادت إدارة الإطفاء في العاصمة على منصة إكس أن رجال الإسعاف هرعوا إلى مكان الواقعة استجابة لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل، ولدى وصولهم، وجدوا أن الخدمة السرية، المكلفة حماية الشخصيات البارزة في الدولة الأمريكية، قد أخمدت الحريق بالفعل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الإثنين، وفاة الجندي الذي نقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطرة. 

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