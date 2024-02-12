الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أردوغان إلى القاهرة.. محلل تُركي لـ"الدستور": اتفاق محتمل للتبادل التجاري بالعملات المحلية

أردوغان
أردوغان

تتجه الأنظار إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، بعد نحو 12 عاما على آخر زيارة له، أعقبها قطيعة في العلاقات السياسية بين البلدين.

وقال المحلل السياسي التركي جواد كوك، إن تركيا لديها خسائر اقتصادية وسياسية كبيرة، وتريد جبر الضرر من خلال تعزيز التعاون مع مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مكانة مصر الاستراتيجية مهمة جدا في المنطقة، بمعنى أن أنقرة لا تستطيع التحرك لحل القضايا الإقليمية بدون مصر، خصوصا ما يجري في فلسطين.

وأوضح أن الحكومة التركية تريد تحسين العلاقات مع القاهرة، لافتا إلى أن مصر سوف ترحب، وسوف تكون الخطوات القادمة إيجابية، خصوصا أن البلدين لديهما الكثير من الملفات المشتركة ومجالات التعاون.

وحول تطوير العلاقات الاقتصادية، قال: “لا أظن أن أردوغان سيتكلم حول تفاصيل تتعلق بالمستقبل الاقتصادي، وسوف يترك هذه الأمور لوزراء الخارجية والاقتصاد والمالية”.

ونوه “كوك” إلى أنه من المتوقع أن تتفق حكومة البلدين على التبادل التجاري بالعملات المحلية.

أجندة زيارات “أردوغان” في القاهرة  

وسلطت الصحف التركية الضوء على الزيارة، وكشفت صحيفة “sondakika”  التركية أن أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد عقد عددا من الاجتماعات الثنائية والمشتركة بين وفود البلدين لمناقشة تطور العلاقات بين تركيا ومصر وآخر الأوضاع في غزة.

ووفق بيان للرئاسة التركية، فمن المقرر عقد اجتماعات رفيعة المستوى زيارة أردوغان إلى القاهرة وسيتم التركيز على الخطوات التي ستتخذ في سياق تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، وسوف تتناول اللقاءات بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وغزة وفلسطين المحتلة ما يحدث في الأراضي الإسرائيلية، تبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات في البحر الأحمر.

وقالت صحيفة "yetkinreport" التركية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة، مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين وستجلب العديد من المنافع الاقتصادية على البلدين.

وقالت الصحيفة إن العلاقات بين تركيا ومصر الواقعتين على الأطراف الشمالية والجنوبية لشرق البحر الأبيض المتوسط، كانت دائما مهمة للسلام والاستقرار الإقليميين.

وتابعت: العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية بين البلدين قوية، والبلدان يحتاجان إلى تحقيق أقصى استفادة من الفترة الجديدة في العلاقات المشتركة، حيث تريد مصر تعزيز دورها القيادي في المنطقة وتطوير اقتصادها وحماية نفسها من المخاطر الخارجية، وفي تركيا تتبع الحكومة سياسة خارجية براغماتية مبنية على سياسة ومنافع حقيقية.

الرئيس التركى أردوغان رجب طيب أردوغان جواد كوك كوك

مواد متعلقة

في يومه العالمي.. ما سبل إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؟

ماذا تعنى قرارات "العدل الدولية" فى دعوى ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية؟

العالم يترقب.. هل تنصف محكمة العدل أهالى غزة ضد الاحتلال؟

هل تنجح محكمة العدل الدولية فى وقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين؟

ما هي رسائل "داعش" من تفجيرات كرمان؟

بعد اغتيال العارورى.. هل لبنان مستعد لحرب شاملة مع إسرائيل؟

منطقة على صفيح ساخن.. الأزمات تلاحق العالم العربي في 2024

هل تنجح الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار بعد فيتو أمريكا ضد غزة؟

الأكثر قراءة

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

تناول كوب واحد من الشاي الأخضر يوميا واكتشف ما سيحدث لك

عاجل| تنفيذ مشروع عملاق بقناة السويس.. رئيس الهيئة يكشف التفاصيل

«ملك الصعيد» راجع.. النجم أحمد ماهر بشكل مختلف فى صيد العقارب

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

موعد شم النسيم 2024 والإجازات الرسمية المتبقية خلال العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذي لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال