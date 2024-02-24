السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

تامر الحبال: مشروع رأس الحكمة فاتحة خير للمصريين

مشروع رأس الحكمة
مشروع رأس الحكمة

ثمن المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار  موافقة مجلس الوزراء على مشروع رأس الحكمة والذي يعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية.


وقال الحبال، في بيان له اليوم السبت، إن مشروع رأس الحكمة بداية لتحريك كافة القطاعات الاقتصادية، حيث سيعمل في المشروع عدد كبير من الصناعات والكثير من العمالة المصرية، ويخلق مزيدا من فرص العمل للشباب لضخامة المشروع، فسيكون فاتحة خير للمصريين. 

 

txt

أستاذ استثمار: انخفض سعر الدولار والذهب بمجرد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة

txt

الستات مايعرفوش يكدبوا: 55 سلعة بدأت تتأثر بعد إعلان مشروع "رأس الحكمة"

 


وأوضح أن رأس الحكمة مشروع قادر على إحداث طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري،  مشددا على أنه شراكة وليس بيع أصول كما تدعي اللجان الإلكترونية التي يقوم عليها أهل الشر والتي لا ينبغي أن نستمع لها أو حتى النظر إلى هذه الشائعات، لافتا إلى أن المواطن واعي ومدرك ولن يلتفت لمثل هذه الشائعات.

وأشار إلى أن المشروع سيحسن وضع الاقتصاد المصري وينهي السوق السوداء للعملة ويخفض أسعار السلع، منوها أن أسعار الذهب والعملات في انخفاض مستمر منذ إعلان الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر َ

وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن مصر ستحصل على 35 مليار دولار مقدم صفقة رأس الحكمة منها دفعة أولى 15 مليار دولار و20 مليار أخرى خلال شهرين، الدفعة الأولى من صفقة  تتضمن 10 مليارات دولار سيولة مباشرة من الخارج بالإضافة إلى تنازل الإمارات عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة فى البنك المركزى المصرى، و150 مليار دولار إجمالى استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، و35% حصة مصر من أرباح المشروع.

 

المهندس تامر الحبال حزب مستقبل وطن مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مستقبل وطن

مواد متعلقة

مزايا استثنائية.. رئيس "سياحة النواب" تُعدد مكاسب صفقة رأس الحكمة

برلمانى: سوق الطاقة المتجددة قادرة على توفير النقد الأجنبى ويجب دعمها

نائب رئيس "المؤتمر": مشروع رأس الحكمة خطوة هامة لتخطى الأزمة الاقتصادية

عضو بالشيوخ: مشروع "رأس الحكمة" يدعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التحديات

أشرف رشاد: صفقة الاستثمار بداية حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية

برلمانية: صفقة رأس الحكمة ستنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على أزمة الدولار

برلمانية: "رأس الحكمة" امتداد للعلاقات التاريخية بين مصر والإمارات

قيادي بمستقبل وطن: مشروع رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب استثمارات متنوعة

الأكثر قراءة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

التربية والتعليم تكشف مفاجأة بشأن قاتل طالب الثانوية "إيهاب أشرف"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة