السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

مزايا استثنائية.. رئيس "سياحة النواب" تُعدد مكاسب صفقة رأس الحكمة

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة يمثل مدينة سياحية جديدة وعالمية تضيف تنوعًا وتميزًا لمقصدنا السياحي وتعزز من نجاحات منظومة صناعة السياحة في مصر.

وأضافت نورا علي، أن المشروع يجعل من الساحل الشمالي وجهة ومقصدًا عالميًا يقصده السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بتجربة متفردة، ويوفر مطارا دوليا يكون بمثابة بوابة جديدة لمصر أمام العالم لجذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وينشط حركة السياحة والسفر.

المشروع يستعيد مكانة السياحة كأحد أهم روافد العملة الصعبة

وأشارت إلى أن المشروع يستعيد مكانة السياحة كأحد أهم روافد العملة الصعبة التي تسهم في إعادة الاستقرار والتغلب على التحديات الموجودة؛ حيث إنه يستقطب 8 ملايين سائح سنويًا، ويعزز الاستفادة من حجم مشروعات البنية التحتية والخدمية التي دشنتها الدولة.

وأضافت أن المشروع يخلق من مصر وجهة سياحية مستدامة على مدار العام لتنوعه واختلافه عن باقي الأنماط القائمة وما يقدمه من طاقة فندقية قادرة على استيعاب مئات الآلاف، وسيخلق حالة من الثقة في تحقيق معدلات توافد تتخطى الاستراتيجية المستهدفة بتحقيق 30 مليون سائح سنويًا.

وتابعت: "كما سيكون المشروع نقطة جذب للسياح الأعلى إنفاقًا لما يوفره من تجربة استثنائية ومتكاملة وما يضيفه من نقطة ربط تجعله قريبًا لعشاق السياحة الشاطئية والثقافية".

وأردفت: "كما سيخلق المشروع شرايين جديدة للتنمية ومجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة ومنتجة تعزز من صلابة وقوة الاقتصاد الوطني وتدفعه نحو الاستمرار في خلق مزيد من التجارب الناجحة، والمضي قدمًا نحو ترسيخ مزيد من قواعد الجمهورية الجديدة".

واختتمت علي: "هذا المشروع يحمل الخير لمصر والكثير من الرسائل الإيجابية، منها ثقة المستثمرين والشركاء في سوق الاستثمار في مصر وما تمثله من سوق واعدة، بجانب قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات العالمية".

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