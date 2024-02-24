السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جعجج يدعم مبادرة "تكتل الاعتدال الوطني اللبناني" لانتخاب الرئيس

سمير جعجع
سمير جعجع

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اليوم السبت، بعد لقائه وفد تكتل الاعتدال الوطني اللبناني، إن التكتل عرض عليه مبادرة جدية وواضحة المعالم للوصول إلى انتخاب رئيس ووافقت على هذه المبادرة.

وأضاف:" ما حصل الآن أن تكتل الاعتدال الوطني، يؤكد أن البلد بخطر والأمور تتدهور ويجب إنهاء هذا الوضع وجلسة التشاور ستحصل للمطالبة بفتح جلسة لانتخاب رئيس وعلى هامشها يتم الطلب لفتح جلسة، وإذا لم يتم التفاهم نذهب الى الانتخاب".

تابع:" إذا صفت النيات سيتم انتخاب رئيس، ونيتنا صافية من اللحظة الأولى والأكيد أن محور الممانعة متمسك بفرنجية".

اردف:" تكتل الاعتدال الوطني يضع الكثيرين أمام مسؤولياتهم بالنسبة للإنتخابات الرئاسية"، لافتًا أن منذ اللحظة الأولى وحزبه يحاول الوصول إلى الانتخابات الرئاسية عبر الحوار الجدي".

وكان وفد من تكتل "الاعتدال الوطني"  زار معراب والتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

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