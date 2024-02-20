الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة فى قطاع غزة

غزة
غزة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الوضع بشمال قطاع غزة سيتدهور خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المزيد من الناس معرضون للموت جوعًا.

وفي نفس السياق، أكد رئيس مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، على أن الوضع في غزة ميؤوس منه، مضيفًا: "عملياتنا صارت محدودة في غزة، وهناك تحديات أمنية تواجه عملنا.. حشود كبيرة تنتظرنا في شمال غزة".

وحذّر المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من كارثة إنسانية عالمية ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء جراء المجاعة التي تتعمق في قطاع غزة.

وقال في بيان: تتعمق يومًا بعد يوم المجاعة في محافظات قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة 2 مليون و400 ألف شخص، وتتعمّق بشكل أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني ما زالوا يتواجدون في المحافظتين.

الأمين العام للأمم المتحدة غزة رئيس مكتب الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية محافظات قطاع غزة

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