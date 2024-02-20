الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فورين بوليسى: غضب غير مسبوق ضد الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط بسبب غزة

غزة
غزة

أفادت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك غضبا غير مسبوق ضد الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بسبب اللامبالاة بالمعاناة الفلسطينية.

وجاء تقرير فورين بوليسي، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن بشأن غزة.

وفي وقت سابق، أشارت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إلى أنه و"لعقود من الزمن، كانت معالجة مخاوف الناخبين السود بشأن القضايا العرقية والاقتصادية المحلية كافية لتعزيز تصويت الأمريكيين السود خلف الحزب الديمقراطي".

ولكن المجلة لفتت إلى أن "هذا يتغيّر اليوم، حيث يؤدي إحجام الرئيس جو بايدن عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى قيادة المزيد والمزيد من الناخبين السود إلى التشكيك في دعمهم للرئيس".

فورين بوليسي الأمريكية الولايات المتحدة الشرق الأوسط المعاناة الفلسطينية قرار جزائري مجلس الأمن إسرائيل حماس

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