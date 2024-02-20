المكتب الإعلامي: المجاعة تتعمق فى غزة ونحذر من كارثة يروح ضحيتها مئات الآلاف

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجاعة تتعمق بقطاع غزة.

وحذر الإعلامي الحكومي في غزة، من كارثة يروح ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء.

وأشار الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وصولا للمجاعة منذ بدء حرب الإبادة.

وطالب الإعلامي الحكومى في غزة، بشكل فوري وعاجل بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وسبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن أن مستشفى الأمل في قطاع غزة يتعرض حاليًا لعدة استهدافات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

منظمات أممية: حياة الأطفال مهددة بسبب سوء التغذية فى غزة

وسبق، وذكر تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن حياة الأطفال في قطاع غزة مهددة؛ بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وأضاف التقرير، اليوم الثلاثاء، أن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال الذي انقطعت عنه المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أو 15.6% من الأطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد، ومن بين هؤلاء يعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدًا للحياة، مما يعرض الأطفال الصغار لخطر المضاعفات الطبية والوفاة؛ ما لم يتلقوا علاجًا عاجلًا.

ولفت إلى أنه بما أن البيانات تم جمعها في يناير الماضي، فمن المرجح أن يكون الوضع أكثر خطورة اليوم، منوهًا إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدات خطيرة لصحتهم في الوقت الذي أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض؛ مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.