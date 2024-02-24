السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير إسرائيلية: التوصل للخطوط العريضة بشأن الهدنة خلال محادثات "باريس"

الهدنة
الهدنة

أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم السبت، بأنه تم التوصل إلى "خطوط عريضة لاتفاق" في محادثات جرت في باريس نهاية هذا الأسبوع.

ووفقًا للصحيفة، التقى وفد إسرائيلي، يضم رؤساء أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية، مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر وأرفع مسئول استخباراتي مصري في محاولة لفتح الطريق أمام التقدم نحو الهدنة وعودة المحتجزين لدى حماس.

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن مسئولًا إسرائيليًا، نقلته عدة مواقع إعلامية عبرية، قال إنه تم التوصل إلى خطوط عامة لاتفاق بين الممثلين الإسرائيليين والأمريكيين والمصريين والقطريين لوقف مؤقت لإطلاق النار.

ونقلت القناة الـ12 عن المسئول قوله: "كانت هناك محادثات جيدة، وهناك تقدم كبير".

تقدم في محادثات باريس

وأضافت: "لدينا أساس لبناء الخطة والمفاوضات". 

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقدم الذي تم إحرازه في قمة باريس سيمكن الأطراف من تقديم إطار مُحدث للصفقة إلى حماس.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي أجنبي لم يذكر اسمه قوله إن "مواصلة التقدم يعود الآن إلى حماس".

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، قال المصدر الإسرائيلي إن المخطط سيتم تقديمه أولًا إلى مجلس الوزراء الحربي للموافقة عليه، يليه مجلس الوزراء الأوسع. كما نقلت عن صحيفة معاريف أن مجلس الوزراء الحربي من المقرر أن يجتمع الليلة للاستماع إلى آخر المستجدات من باريس.

إسرائيل باريس المخابرات الداخلية المخابرات المركزية قطر مسؤول استخباراتي مصري

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