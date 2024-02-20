الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قطر: حماس تسلمت أول دفعة من شحنة الأدوية لإيصالها للمحتجزين الإسرائيليين

حماس
حماس

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة تلقت تأكيدات من حركة حماس باستلام شحنة من الأدوية وبدء إيصالها للمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة تنفيذًا لاتفاق تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية فرنسية.

وأوضح الأنصاري في بيان، أن قطر "تلقت هذه التأكيدات باعتبارها وسيطًا في الاتفاق الذي يشمل إدخال أدوية، وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع".

وأكد المتحدث: "استمرار الوساطة القطرية في مختلف الملفات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، خاصة في تبادل الأسرى والمحتجزين والجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".

قطرية فرنسية حركة حماس الأدوية وزارة الخارجية القطرية إسرائيل حماس

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