المكتب الإعلامى فى غزة يحمل الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن المجاعة

حمل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذه المجاعة في قطاع غزة التي تجري فصولها على مرأى ومسمع كل العالم دون أن يحرك أحد ساكنًا، وهم الذين منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للعدوان المتواصل.

ودعا الإعلامي الحكومي في غزة روسيا والصين وتركيا وكل دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي إلى كسر الحصار بشكل عاجل عن قطاع غزة، ووقف المجاعة ضد الأهالي والمدن والأحياء الفلسطينية، وكذلك الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء في أسرع وقت ممكن.

وحذر الإعلامي الحكومي في غزة من أن عدم إيقاف الحرب وعدم إيقاف المجاعة يعني ضوءًا أخضر بالقضاء على كل أهالي قطاع غزة.

منظمات أممية: حياة الأطفال مهددة بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية فى غزة

وسبق، وذكر تقرير مشترك أصدرته منظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أن حياة الأطفال في قطاع غزة مهددة؛ بسبب ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وأضاف التقرير، اليوم الثلاثاء، أن الوضع خطير بشكل خاص في الشمال الذي انقطعت عنه المساعدات بشكل شبه كامل منذ أسابيع، حيث يعاني طفل واحد من بين كل 6 أو 15.6% من الأطفال دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد، ومن بين هؤلاء يعاني ما يقرب من 3% من الهزال الشديد، وهو أكثر أشكال سوء التغذية تهديدًا للحياة، مما يعرض الأطفال الصغار لخطر المضاعفات الطبية والوفاة؛ ما لم يتلقوا علاجًا عاجلًا.

ولفت إلى أنه بما أن البيانات تم جمعها في يناير الماضي، فمن المرجح أن يكون الوضع أكثر خطورة اليوم، منوهًا إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدات خطيرة لصحتهم في الوقت الذي أصبح الغذاء والمياه الصالحة للشرب نادرين للغاية وتنتشر الأمراض؛ مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر، ويؤدي إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية الحاد.