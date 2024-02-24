السبت 24 فبراير 2024
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محافظات

ضبط 70 مخالفة تموينية في حملات على مراكز الغربية

حملات تموين
حملات تموين

واصلت مباحث التموين في الغربية، تنفيذ حملات موسعة في الأسواق والمحلات التجارية والمخابز والمولات التجارية بهدف مكافحة التلاعب التجاري ومنع احتكار السلع ورفع الأسعار. 

وتمكنت الحملات التي قادها العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين، من ضبط 59 تاجرًا مخالفًا ومخابز بلدية وسياحية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، يتم مراقبة المحلات التجارية ومحلات الجملة والأسواق والمخابز بشكل يومي ومستمر للحد من ارتفاع الأسعار وضمان توافر السلع الغذائية بأسعار مناسب للمواطنيين، وتتم مراجعة الأسعار بالتنسيق مع مسئولي التموين والمختصين بعمليات الاسعار يوميًا، خاصة للسلع الأساسية والاستراتيجية التي تهم المواطنين.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، بتنفيذ سلسلة من الحملات على مراكز ومدن المحافظة، حيث تم تحرير 59 محضرًا بعد ضبط تجاوزات متنوعة، بما في ذلك البيع بأسعار مرتفعة، وعدم وجود فواتير للبضائع، وإغلاق المحلات خلال ساعات العمل، وعدم وجود شهادات صحية للعمال، وعدم تطبيق الموازين القانونية في مخابز البلدية.

وأكد رئيس مباحث التموين بالغربية، استمرار التعاون مع القيادات المحلية في مراكز ومدن المحافظة، ومع مديرية التموين والرقابة التموينية وهيئة سلامة الغذاء، في زيادة تواجدهم وتكثيف الحملات على المخابز ونقاط بيع السلع وجميع أسواق المحافظة، بهدف توفير بيئة تموينية مناسبة للمواطنيين ومحاربة كافة انواع الاحتكار ورفع الاسعار الغير مبرر وكافة التجاوزات التموينية.

مباحث التموين في محافظة الغربية حملات موسعة توافر السلع الغذائية بأسعار مناسب للمواطنيين مراقبة المحلات رئيس مباحث التموين بالغربية التعاون مع القيادات المحلية في مراكز ومدن المحافظة محافظ الغربية طارق رحمي الأجهزة الرقابية والشرطية

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