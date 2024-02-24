يوسف زيدان: حسن حنفى أعاد الحياة للجمعية الفلسفية المصرية فى الثمانينات

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الدكتور حسن حنفي أعاد الحياة للجمعية الفلسفية المصرية في الثمانينات، واحتفى بنا كجيل أصغر، وكان يعاملنا باحترام.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز":"كُتب مصطفى محمود الصغيرة أحدثت نوع من المواساة والعزاء، وذلك كان مطلب في هذا الوقت، ولكن كان ينبغي مثل ما السلطة السياسية بتحتفي بالدكتور مصطفي محمود، أن تحتفى أيضًا بـ" الدكتور" حسن حنفي" ولكنها شبه طردته وحتى أنه خرج من الجامعة وعمل في جمعية زراعية، بعدها سافر إلي اليابان وضاع أكثر من 15 سنة فترة عطاء له بسبب أنه كان معترض على ماجستير السيدة جيهان السادات في ذلك الوقت بمجلس جامعة القاهرة".

وواصل:" أتذكر أن الدكتور “حسن حنفي” دعاني على المستوى الشخصي قبل أخذ الدكتوراة أن ألقي محاضرة في الجمعية الفلسفية وكنت فخور أوي بنفسي كان عندي 26 سنة، لأني كنت هتكلم قدام أساتذة الفلسفة ومنهم حلمي مطر، ورمضان بسطوايسي، وكان يشجعني أني أطلع أتكلم".

واستكمل:" يجب أن يكون هناك تنوع في التجربة الانسانية، فمثل ما يُذاع مقولات الشيخ “الشعرواي” يجب أيضًا أن تكون مقولات “زكي نجيب محمود ”موجودة ومتاحة ومُروج لها، ثم نفتح مجال للتناقش بعد ذلك".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.