الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الخميس، نهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك.
 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 22-2-2024  فى البنوك 


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية " اليورو" ارتفاعا ما بين 4 - 9 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية. 


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.26 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.37 جنيه للشراء ، و33.55 جنيه للبيع.


وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.28 جنيهًا للشراء، و33.43 جنيه للبيع.


كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعا ما بين 4 - 12 قرشا في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

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تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-2-2024 خلال التعاملات المسائية


ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.84 جنيه للشراء و39.06 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.96 جنيه للشراء، 39.14 جنيه للبيع. 


وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.88 جنيه للشراء 39.06 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.28 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي.

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