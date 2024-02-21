إصابة 4 مواطنين في حادث اصطدام سيارة بعامود إنارة بالوادي الجديد

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة، أمام مدخل قرية الشركة 17، على طريق الخارجة أسيوط بالوادي الجديد، أسفر عن إصابة 4 مواطنين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بورود إخطار إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين تصادم تصادم سيارة ملاكى باستراحة انتظار وعامود إنارة مما أسفر عن إصابة علاء محمد مرزوق 38 عامًا، همام خليفة محروس 27 عامًا، وليد رمضان عبدالمنعم 35 عامًا، أمير علي عوض 36 عامًا.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وتقديم الرعاية الطبية لهم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.