إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بالبحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية - الزراعي، بالقرب من قرية الملقة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.