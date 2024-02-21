مباراة برشلونة| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-2-2024

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-2-2024 من أبرز ما يشغل شريحة كبيرة من الشباب وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي مع احتدام البطولات الأوروبية والدوريات الخمس الكبرى، فضلا عن الدوريات المحلية، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالي أهم مباريات اليوم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-2-2024

نعرض جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-2-2024، حيث يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة قوية عندما يحل ضيفا على فريق نابولي الإيطالي في المباراة المقررة اليوم الأربعاء، ضمن منافسات مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

ملعب مباراة برشلونة ونابولي

ستجري مباراة برشلونة ونابولي على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا"، معقل الفريق الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وصعد برشلونة إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، بينما تأهل نابولي إلى الدور ذاته، بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

ستقام مباراة نابولي ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا".

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

سيتم بث مباراة نابولي ضد برشلونة على قنوات بي إن سبورتس القطرية وهي الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط عبر beIN SPORTS HD 1.

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد نابولي في دوري الأبطال:

- حراسة المرمى: تير شتيجن.

- الدفاع: كوندي، أراخو، إينيجو مارتينيز، جواو جانسيلو.

- الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جوندوجان.

- الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

قائمة فريق برشلونة المختارة لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا:

- حراسة المرمى: تير شتيجن، إيناكي بينا، واسترالاجا.

- خط الدفاع: جواو كانسيلو، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، كريستينسن، جول كوندي، كوبارسي، فورت وكاسادو.

- خط الوسط: بيدري، رافينيا، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، روميو وسيرجي روبرتو.

- خط الهجوم: ليفاندوفسكي، لامين يامال، باو فيكتور، مارك جويو، وجواو فيليكس.



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