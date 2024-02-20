يحرص عشاق الكرة المصرية على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/20 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لتشجيع الفريق المفضل لديهم، حيث يشهد اليوم الثلاثاء عودة منافسات دور الـ16 في مسابقتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا في مباراتين في كل مسابقة، وستُلعب مواجهة عربية خالصة ما بين الكهرباء العراقي والعهد اللبناني في إياب دور الـ16 في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/20 والقنوات الناقلة

تستعرض "الدستور" في التقرير التالي جدولًا لأهم مباريات اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 والقنوات الناقلة لها وغيرها.

مواقيت مباريات اليوم

ويخوض مانشستر سيتي مباراة وحيدة بالدوري الإنجليزي،و بينما ستستمر المنافسات في مسابقتي الدوري المصري والمغربي.

مواعيد المباريات

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا x الجونة - 05:00 بتوقيت السعودية - OnTime sports.

الداخلية x فاركو - 08:00 بتوقيت السعودية - OnTime sports.

المصري البورسعيدي x بلدية المحلة - 08:00 بتوقيت السعودية

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الرجاء الرياضي x حسنية أكادير - 06:00 بتوقيت السعودية - Arryadia.

شباب السوالم الرياضي x المغرب الفاسي - 09:00 بتوقيت السعودية Arryadia.

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الآسيوي

الكهرباء العراقي x العهد اللبناني - 07:00 بتوقيت السعودية - bein sports afc.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي x برينتفورد - 10:30 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان x أتلتيكو مدريد - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 1.

إيندهوفن x بوروسيا دورتموند - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

كاواساكي فرونتال الياباني x شاندونغ تايشان الصيني - 11:00 بتوقيت السعودية - bein sports afc.

بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي x جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي - 01:00 بتوقيت السعودية - bein sports afc.

مواعيد مباريات الاهلي القادمة

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل من ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويقع فريق الأهلى بالمجموعة الرابعة في عمر دورى أبطال أفريقيا وتكون برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ومن المقرر أن سيحل الزمالك ضيفًا على أبو سليم الليبي خلال المباراة القادمة، وتكون في أرضية ملعب الأخير، خلال الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة يوم الأحد القادم الموافق يوم 25 من فبراير الحالي، وذلك بتمام الساعة السادسة مساءً وتكون بتوقيت القاهرة، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.