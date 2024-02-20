موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد والقنوات الناقلة وتردد

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد والقنوات الناقلة في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023/2024 تستحوذ على نسبة عالية من البحث عبر محرك جوجل العالمي حيث ستقام هذه المباراة على الاتحاد، ويأتي موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد من اللقاءات المؤجلة ضمن الجولة الـ18 من البريميرليج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

يستضيف مانشستر سيتي نظيره برينتفورد في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على إستاد الاتحاد معقل السيتي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد

ويبحث عدد كبير من الجماهير على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد وذلك لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد حيث تنقل قنوات beIN Sports مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري في الشرق الأوسط.

ولضبط الاستقبال لمتابعة أحداث المباراة يمكنكم تنزيل القناة عبر التردد 11054، بالاستقطاب الأفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3، ومعدل الترميز 27500، مما يتيح لك الاستمتاع بجودة عرض عالية الوضوح (HD) ويعلق على أحداث اللقاء المعلق جواد بدة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة، وذلك بعد تعادله في الجولة السابقة مع تشيلسي مايدفعه في مباراة للسعي للصعود إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد ليفربول حيث أنه يسعى اليوم للفوز لتقليص الفارق مع المتصدرين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدفع المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب جوارديولا، بالتشكيل التالي لمواجهة نظيره فريق برينتفورد في مباراة اليوم:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

وفي الدفاع: والكر، أكانجي، دياز، آكي.

خط الوسط يضم كل من: رودريجو، دي بروين، فودين.

وفي خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

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ويحتل السيتي المركز الثالث حاليًا في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة ويسعى السيتي للإقتراب من الصدارة بعد تقليص الفارق والتي يبلغ 4 نقاط بينه وبين ليفربول، و3 نقاط عن فريق أرسنال الذي يحتل المركز الثاني.