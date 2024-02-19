جوارديولا يتحدث عن إصابات مانشستر سيتي ويشيد بمستوى إيفان توني وبرينتفورد

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موقف ثنائي الفريق من المشاركة في مباراة برينتفورد المقبلة.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره برينتفورد غدًا ضمن لقاءات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، على ملعب الاتحاد في التاسعة والنصف مساءً.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "يوشكو جفارديول وجاك جريليتش ليسا جاهزين لمباراة برينتفورد، وباقي الفريق جاهزين".

وأشاد بيب بإيفان توني، مهاجم برينتفورد قائلًا: "إنه مهاجم خطير جدًا، ويعرف كيف يستخدم جسده بشكل جيد في الكرات الطولية، يمكن الربط معه بسهولة، إنه واحد من أفضل من رأيتهم، الهدف الذي تقيناه في برينتفورد لم ندافع بشكل جيد ولكنه فعلها بشكل جيد".



وعن نتيجة مباراة تشيلسي قال: "فزنا بـ11 مباراة متتالية قبل التعادل مع تشيلسي، المباراة المقبلة سنكون تحت نفس الضغط، منذ خسارتنا ضد أستون فيلا، فزنا بمبارياتنا ولعبنا بشكل أفضل، ولكن لا يمكنني ضمان أي شيء ولكننا مازلنا هنا، الضغط مازال كما هو، لم يتغير شيء".

واستطرد: "لقد خلقنا العديد من الفرص ضد تشيلسي، ومؤخرًا فرق قليلة فقط استطاعت صنع الفرص أمامهم ولكن هذا لا يجعل مباراة الغد سهلة لأن المباراة ضد برينتفورد في الماضي كانت صعبة للغاية، فهم فريق يلعب بطريقة استثنائية".



وأردف: "ولكنها فرصة لاعتلاء أرسنال في الجدول بفارق نقطة والاقتراب من ليفربول".

وعما إذا كان فريقه سيفوز باللقب، أجاب: "لا أعرف إذا كنا سنفوز بالدوري الانجليزي ولكننا مازلنا في المنافسة ولهذا سنواصل العمل، علينا مواصلة التطور والتركيز على سباق اللقب".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال، صاحب المركز الثاني، و4 نقاط عن ليفربول المتصدر بـ57 نقطة.