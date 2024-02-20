الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

استعداد لموسم القمح 2024 رفع كفاءة مطاحن وصوامع "مصر الوسطي " لزيادة قدراتها الإنتاجية والتخزينية

أحمد العشماوي
أحمد العشماوي

 

أحمد العشماوي الرئيس التنفيذي:  115 ألف طن إجمالي الطاقات التخزينية لصوامع الشركة بـ  5 محافظات

ممدوح ابو سيف: قطاع أسيوط يضم  صوامع معدنية بسعة إجمالية 30 ألف طن مقسمة الي 6 صوامع بسعة 5 آلاف طن للواحدة  .

 

 

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل  جهودها لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعمل الوزارة حاليًا علي رفع القدرات التخزينية والإنتاجية للصوامع والمطاحن استعدادا  لموسم توريد القمح المحلي  2024.
و تستهدف الوزارة  توريد نحو  3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الجديد، وذلك بعد زراعة مايقرب من 2.8 إلي 3 ملايين فدان.

وقال أحمد العشماوي الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن مصر الوسطى أحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك خطة لرفع كفاءة عدد من الصوامع والمطاحن التابعين للشركة والتي يمتد  نطاقها  بين محافظات الفيوم – بنى سويف – المنيا – اسيوط - الوادى الجديد وتضم عدد 9 مطاحن سلندرات حديثه بقدرات طحن مختلفه.

وكشفت العشماوي أن مطاحن مصر الوسطى تضم عدد من الصوامع المعدنيه اجمالي سعه تخزينية 115 الف طن.

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ولفت إلي أنه يجري حاليًا تطوير مطحن أبوقرقاص بمحافظة المنيا لتحسين جوده الدقيق المنتج وكذلك زيادة قدرته من 180 طن لتصبح 200 طن يوميا  يوميا فضلًا عن  تأهيل صومعة ابوقرقاص، وكذلك إنشاء صومعه 'بالريرمون " بقدره 30 ألف طن قمح.

وأوضح أنه حاليًا دراسة زيادة خلايا صومعه نفرتيتي بقطاع المنيا بعدد 3 خلايا بسعة  15 الف طن قمح

ومن جهته قال ممدوح أبو سيف رئيس قطاع مطاحن أسيوط والوادي الجديد انه سيتم  خلال العام الحالي 2024 رفع قدرة الطحن اليومي  لمطحن بوهلر السويسري بالقطاع لتصل إلي 220 طن.

واضاف أبو سيف خلال الجولة التفقدية على قطاع مطاحن أسيوط والوادي الجديد بمحافظة أسيوط برفقة المركز الاعلامي بوزارة التموين أن القطاع يضم مطحن آخر هو  سلندرات الألماني بقدرة طحن 320 طن يومي.

 

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ولفت إلي أن  قطاع أسيوط يضم  صوامع معدنية بسعة إجمالية 30 ألف طن مقسمة الي 6 صوامع بسعة 5 آلاف طن للصومعة الواحدة  .

من جهته قال المهندس اشرف عبيد مدير عام الشئون الفنية بقطاع أسيوط والوادي الجديد أن هناك 9 مستودعات دقيق تابعة للقطاع داخل المحافظة،  مشيرًا إلي أن الحد الأدنى لكل مستودع 3 آلاف جوال دقيق زنة الواحدة 50 كيلو جرام

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أحمد العشماوي الرئيس التنفيذي وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين المخزون الاستراتيجي السلع الأساسية رفع القدرات التخزينية المطاحن

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