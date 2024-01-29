الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 35 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

 استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادرته 7 سفن، ووصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم - أنه جرى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5239 شاحنة.

وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 108 آلاف و229 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148 ألفا و831 طنًا.

وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 9884 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75 ألفا و166 طنا.

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