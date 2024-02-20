الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|مصر تعزز الشراكة مع البنك الدولي في مجال الغاز وتخفيضات 30% على السلع بمنافذ "الزراعة"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تخفيضات 30% على السلع الغذائية وياميش رمضان بمنافذ وزارة الزراعة

حرصت وزارة الزراعة على ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في منافذ الوزارة على مستوى الجمهورية مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك بتخفيضات كبيرة، في إطار خطة الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

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ياميش رمضان

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

يشغل بال عشاق ومحبين الدواجن والبيض معرفة ننشر أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 19-2-2024 في بورصة الدواجن عبر جوجل، حيث تراجعت الفراخ البيضاء بالمزرعة والأسواق، إذ سجَّلت نحو مبلغ 92 جنيهًا في المزرعة، وذلك مقارنة بما كانت عليه السعر أمس، وستُباع الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك بمبلغ 98 جنيهًا بقيمة تراجع بقيمة 5 جنيهات، حيث أن كانت تُباع أمس للمستهلك بـمبلغ 103 جنيهات.

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بورصة الدواجن

 

مصر تعزز الشراكة مع البنك الدولى فى مجال الغاز الطبيعى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024. 

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جانب من الحدث

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/20 والقنوات الناقلة

يحرص عشاق الكرة المصرية على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/20 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لتشجيع الفريق المفضل لديهم، حيث يشهد اليوم الثلاثاء عودة منافسات دور الـ16 في مسابقتي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا في مباراتين في كل مسابقة، وستُلعب مواجهة عربية خالصة ما بين الكهرباء العراقي والعهد اللبناني في إياب دور الـ16 في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

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مباريات اليوم

 

سعار وأماكن معارض أهلا رمضان.. تخفيضات تصل لـ30% على المنتجات

 

يبحث المواطنون عن أسعار وأماكن منتجات معارض أهلًا رمضان بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تترواح ما بين 25 لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق، لتلبية احتياجات السوق والمواطنين، استعددًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

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اهلا رمضان 2024

 

بعد نشر "الدستور".. هيئة الكتاب تستجيب لدعوة أسرة مصطفى ناصف

استجابت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد بهي الدين العساسي لدعوة حمدى مصطفي ناصف نجل المفكر د.مصطفي ناصف أحد رواد التجديد في اللغة العربية التي نشرتها “الدستور”، أنه مستعد أن يتنازل وشقيقته عن الحقوق المالية لنشر أعمال والدهما المفكر الراحل الدكتور مصطفي ناصف لـ"هيئة الكتاب" مقابل أن تنشر أعماله الكاملة؛ حيث أكد الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس "هيئة الكتاب" أنه يبحث عن أسرة المفكر الراحل منذ فترة للتواصل معهم بخصوص أعمال المفكر الراحل.

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السلع الغذائية ياميش رمضان منافذ وزارة الزراعة مواجهة ارتفاع الأسعار قائمة أسعار الفراخ الغاز الطبيعي مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024

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