4 نقاط تلخص ما طالبت به "قمة الاتحاد الإفريقى الـ37" بشأن القضية الفلسطينية.. التفاصيل

تحدث السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن تفاصيل انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي الـ37 بأديس أبابا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر "دي إم سي"، إن تلك القمة تأتي في توقيت غاية الأهمية ليس فقط على مستوى القارة، بينما على مستوى قضايا دولية ساخنة.

وأضاف: "صحيح أن الموضوع الرئيسي لهذا العام، والذي انطلقت من أجله القمة، هو (التعليم)، وما يرتبط به من قضايا اجتماعية وأمن اجتماعي بصفة خاصة، ولكن القضايا الرئيسية التي تناولتها هي القضية الفلسطينية، وأزمة السودان، ثم مذكرة التفاهم التي وقعت بين إثيوبيا والصومال".

وتابع: "القضية الفلسطينية تحظى باهتمام كبير، باعتبار أن ما يجري من تطورات في القضية يمتد تأثيرها إلى القارة الإفريقية، والبحر الأحمر، ومن هنا تأتي الأهمية البالغة لتناول تلك القضية".

وواصل: "سيكون هناك اهتمام بضرورة المطالبة بوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والرهائن، وتمرير المساعدات، بتناول تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وسيكون الموقف الإفريقي هذه القمة شاملًا للأربع نقاط في إطار من الترابط بينها".

وفيما يخص الأزمة السودانية، أوضح السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أنه "سيكون هناك اهتمام بوقف إطلاق النار، وبدء مباحثات لتسوية الأزمة السودانية".