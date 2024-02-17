اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال فى حى الزيتون بقطاع غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ134 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.

