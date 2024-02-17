السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اشتباكات بين فصائل فلسطينية وقوات الاحتلال فى حى الزيتون بقطاع غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن وقوع اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شرق حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ134 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.
 

الفصائل وقوات الاحتلال غزة قطاع غزة شرق حي الزيتون عاجل

مواد متعلقة

قصف مدفعى إسرائيلى على دير البلح وحى الشيخ رضوان فـى غزة

الأكثر قراءة

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

تفاصيل خطة الاحتلال لمنع دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى فى رمضان

"خفاجي" يقدم روشتة لمواجهة ارتفاع الأسعار والحد من هيمنة الدولار

"فتح" تكشف حقيقة تراجع الاحتلال الإسرائيلى عن اجتياح رفح

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية