السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"الإغاثة الطبية بغزة": لم يتبق سوى مستشفى واحد جنوب القطاع

الدكتورعائد ياغي
الدكتورعائد ياغي

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بـ غزة، إن الأوضاع الصحية مثلها مثل الأوضاع الإنسانية في القطاع، تزداد كارثية ساعة بعد ساعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أنه تم اعتقال 100 مواطن فلسطيني من النازحين، بينهم عدد كبير من أطباء مستشفى ناصر الطبي، فلا يوجد مكان آمن حاليًا في القطاع.

وتابع: "لم يتبق مستشفى واحد صالح للعمل في محافظة خان يونس، وهي ثاني أكبر محافظات قطاع غزة، جميع المستشفيات في خان يونس خارج الخدمة"، مؤكدًا أنه يوجد مستشفى واحد فقط يعمل في الجنوب، وهو قريب من شارع صلاح الدين، ما يصعب الوصول إليه.

وواصل: "تبقى 12 مركزًا صحيًا تعمل في قطاع غزة، وهي تقدم خدمات صحية أولية ولا تملك أجهزة مناسبة أو طواقم طبية كافية، فهي غير مهيأة لإجراء عمليات، أو خدمات صحية كبيرة أو تدخلات علاجية أو تشخيصية".

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