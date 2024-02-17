المستشار الألمانى: حل الدولتين هو الحل الوحيد وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الدولى

أكد أولاف شولتس، المستشار الألماني، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، حسب نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر الأمن، أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة، مشددًا على أنه يجب أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي.

وتابع شولتس: "أبلغنا إسرائيل بضرورة السماح بوصول المساعدات إلى غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ134 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحتجزين.

