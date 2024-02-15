الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شادى زلطة: زيارة أردوغان مصر تاريخية ولها دلالة مهمة

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الرئاسة بالأهرام، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة تعد زيارة تاريخية بعد أكثر من 10 سنوات من التحديات التي شهدتها العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي.

وأضاف "زلطة"، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الجانب الاقتصادي بين مصر وتركيا شهد تعاونًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن زيارة أردوغان لمصر تأتي في توقيت مهم ولها دلالة مهمة جدًا فيما يتعلق بالتحديات الحالية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة.

قدرة مصر في ملف غزة واضحة للجميع

وأشار إلى أن القدرة والدور المصري في هذا الملف تحديدًا بات واضحًا للجميع، وجعل هناك نوعًا من التفكير في أهمية الدور المصري وكيفية التعامل مع مصر في هذا الإطار، لافتًا إلى أن هدف زيارة أردوغان الرئيس هو التعاون مع مصر في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط خصوصًا ملف حرب غزة تحديدًا.

كما أكد أن من ضمن أهداف الزيارة أيضًا تفعيل أطر التعاون بين مصر وتركيا لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى الوصول لوقف إطلاق النار داخل القطاع.

أردوغان زيارة الرئيس التركي لمصر زيارة أردوغان لمصر اكسترا نيوز الرئيس التركى

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