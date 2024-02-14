الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسعود شومان لـ"الشاهد": الجماعات الإرهابية حوّلت الدين لمصدر تعاسة

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي إن علاقة المصريين بالدين مختلفة تمامًا، مشيرًا إلى أنه تناول في ديوان "صاحب مقام" علاقة المصريين بالأولياء والقديسين.

أضاف شومان خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "ننظر إلى هذه المسألة باعتبار أن الدين والسعادة يسيران يدًا بيد، فكرة أن الدين ليس مصدرًا للتعاسة، لكن للأسف الجماعات الفاشية الدينية التي احتكرت الدين لنفسها حولته إلى مصدر للتعاسة ومصدر دموي".

وتابع "فكرة الدين عند المصريين طوال الوقت متعلقة بالسعادة ولها علاقة بالجذر الثقافي".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز مسعود شومان

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