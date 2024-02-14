الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسعود شومان لـ"الشاهد": الموالد أفراح الفقراء وخرج منها الفنانون الكبار

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن السلفيين تسببوا في إحداث نوع من الردة والمواجهات العنيفة في بعض القرى المصرية حدثت بعد ثورة 25 يناير بهدم الأضرحة وتحريم الموالد.

وأضاف شومان خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الموالد هي أفراح الفقراء، والموالد تسهم في حل العديد من المشكلات وتشهد جلسات عرفية ولقاءات مع فنانين كبار".

وتابع: "تقريبًا كل الفنانين المصريين الكبار خرجوا من المولد وتأسسوا في الموالد، سواء الفنان التشكيلي الذي استلهم شكل المولد، والمغني الذي عرف عرب المنشدين والمداحين من الموالد وغيرهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز مسعود شومان

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