مسعود شومان لـ"الشاهد": الإرهابيون حاولوا أن يكونوا وسيطًا بين الله والمصريين

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن المصريين دائمو الحديث مع الله، مؤكدًا أن المصريين يتعاملون مع الله بمنطق مختلف عن منطق الرهبة والخوف وإنما يطلبون منه بمحبة طوال الوقت.

وأضاف شومان خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "المصريون كان يتعاملون مع الله بنفس الطريقة في كل الأديان التي مرت عليهم" مشيرًا إلى أن هناك جماعات أرادت احتكار الدين وحاولوا أن يكونوا الوسيط بين المصريين والله عز وجل من أجل "لقمة العيش".

وتابع: "المصريون لم يكونوا بحاجة لهذا الوسيط، حتى المصريون في دينهم وقراءتهم للقرآن ومعرفتهم بربنا كانت معرفة مختلفة بعيدة عن المعرفة اللاهوتية التي صُدرت إلينا من خلال الجماعات الإرهابية".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.