أردوغان: لن نسمح بتهجير الفلسطينيين واستهدافهم فى رفح

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المبادرات التي تسعى لتهجير أهل غزة في حكم العدم بالنسبة لتركيا، مؤكدًا أنه لا يمكن تطهير قطاع غزة من سكانه.

أضاف أردوغان خلال لقائه الرئيس السيسي في قصر الاتحادية ونقلته "إكسترا نيوز": "نحن نقدر موقف مصر في هذا الأمر، وإدارة نتنياهو مستمرة في المجازر وعليه الكف عن ذلك"، مشددًا على أن المجتمع الدولي يجب ألا يسمح باستهداف الفلسطينيين في رفح.

وتابع "سنظل على تعاون مع مصر من أجل حقن الدماء في قطاع غزة، وجاهزون للعمل مع القاهرة لإعادة إعمار غزة".