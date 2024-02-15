الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"هريدى": زيارة أردوغان لمصر بداية لمرحلة جديدة من التعاون

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر تعد الأولى منذ عام 2012، مشيرًا إلى أن الظروف والأوضاع منذ 2012 تغيرت كثيرًا في عدة مناطق.

بداية مرحلة جديدة

وأضاف "هريدي"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أيضًا تغيرت والسياسة الخارجية التركية مرت بفترة عصيبة، ثم أدركت تركيا أن السياسة التي كانت تتبعها منذ بداية ما سُمي بالربيع العربي حتى عام 2020 كانت سياسة مخيبة للآمال وعزلت تركيا عن المحيط العربي.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي أردوغان لمصر تنهي مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة في العلاقات المصرية التركية في وقت الشرق الأوسط يمر بفترة عصيبة جدًا على ضوء السياسة العدوانية الإسرائيلية، التي تجسدت أمامنا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

أردوغان زيارة أردوغان لمصر السفير حسين هريدي اكسترا نيوز

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