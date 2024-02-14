الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسعود شومان لـ"الشاهد": الأولياء عند المصريين وسطاء للشكوى إلى الله

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن علاقة المصريين بالأولياء مبنية على وسيط حضاري قديم، مؤكدًا أن المصريين لا يعبدون الأولياء لكن يتعاملون معهم كوسطاء لتوصيل الشكوى إلى الله.

وأضاف “شومان” خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "المصري عندما تضيق به الدنيا يلجأ إلى الولي باعتباره وسيطا لتصل رسالته إلى الله".

وتابع: “الموالد في مصر يحضرها ما يقرب من 35 مليون مواطن ولها عائد اقتصادي كبير”.

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز اكسترا نيوز مسعود شومان

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