مسعود شومان لـ"الشاهد": الدين كان مصدرًا للسعادة عند المصرى القديم

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن المصريين يتعاملون مع الله بمنطق المحبة والتصوف لا الخوف.

وأضاف "شومان" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": "المصري القديم كان يشير دائمًا إلى التسامح في الدين، والدين عندهم كان مصدرًا للسعادة".

وتابع: "المصري القديم كان يرمز للإله حتحور بالبقرة وهي تعتبر إلهة السماء والحب والسعادة عند المصريين، والمصري طوال الوقت يربط تاريخه العميق جدًا وجذوره الحضارية بأمثاله وعاداته وتقاليده ومنظومة قيمه".

برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.