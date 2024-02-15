تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

أنهى مسئولو نادي الزمالك اتفاقهم مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز لضمه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل وسط رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف ناديه، حيث كان يرغب في الرحيل خلال يناير الماضي، لكن الصفقة تأجلت بسبب رحيل أكثر من لاعب عن صفوف بيراميدز، وتمسكهم باستمراره حتى نهاية الموسم.

وحصل مسئولو الزمالك على توقيع رمضان صبحي، بعد الاتفاق معه على كل شيء، وحسمت رغبة اللاعب نفسه الانتقال للأبيض، بعدما أغلقت فى وجهه كل أبواب العودة مجددًا للأهلي.

وأخبر رمضان صبحي مسئولي القلعة البيضاء بأنه سيكرر ما فعله عبدالله السعيد، وسيتمسك بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم للانتقال للزمالك، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق السماوي، في ظل رغبته بالعودة لمستواه المعهود، للعودة لصفوف المنتخب الوطني مرة أخرى.