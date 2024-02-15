الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع تنفيذ إنشاء مركز تجميع الألبان

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيًا؛ للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة للمواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، وذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ الغربية اليوم؛ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

بدأت الجولة، بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين بنسبة تنفيذ 83%، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

واستمرت الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط،محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خمات الخطوط، كهرباء، صرف، غلايات بخار، مبردات).

الهدف من مركز تجميع الألبان هو التداول والحفظ الجيد للألبان

وأوضح محافظ الغربية، أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 60% والهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، والتوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأوضح "رحمي" أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورًا، ومجلسًا شعبيًا محليًا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

محافظ الغربية المشروعات التى تتم على أرض الواقع ومتابعة الأعمال ميدانيا نسب التنفيذ مراعاة للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المحددة

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