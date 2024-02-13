الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية: نشهد استقرارًا فى توافر كميات أسطوانات الغاز ولا يوجد شكاوى

جانب من لقاء طارق
جانب من لقاء طارق رحمي محافظ الغربية بإدارة شركة بتروجاس

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، مع المحاسب محمد فرحات رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس والوفد المرافق له، بحضور النائب سمير عيسى عضو مجلس النواب، الأستاذ محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، في إطار التعاون المستمر بين محافظة الغربية وشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لتوفير احتياجات المحافظة من أسطوانات البوتاجاز خلال موسم الشتاء واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ الغربية، الشكر إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة البترول، مشيرا إلى أن المحافظة تشهد في الفترة الحالية استقرارًا في توافر كميات أسطوانات الغاز ولا يوجد شكاوى عن نقص الأسطوانات في السوق. 


وناقش محافظ الغربية، خلال الاجتماع اليات زيادة حصه المحافظة من أسطوانات البوتاجاز والدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين ومنع الازدحام أمام مستودعات البوتاجاز، خاصة مع زيادة الطلب عليها في فصل الشتاء ولخلق حالة من الإشباع قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، دعمه المستمر للمحافظة لتوفير احتياجاتها من البوتاجاز بصفة مستمرة لزيادة الطب على إسطوانات البوتاجاز خلال فصل الشتاء والأعياد.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بتروجاس، الشكر لمحافظ الغربية على تعاونه المستمر ودعمه لوصول الدعم لمستحقيه، وتكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لمستودعات البوتاجاز ومراكز التوزيع بالقرى والمراكز.

شركة بتروجاس وشركة الغازات البترولية اسطوانات البوتاجاز موسم الشتاء لشهر رمضان

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