الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل تعليم الغربية يوجه بإعلان المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية

 تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، صباح اليوم الأربعاء، إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس، وحسن سير العملية التعليمية بها، والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل مدارس المدن والقرى.

بدأت الجولة في مدرسة الجهاد الإبتدائية المشتركة، حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة عدد من فصول المدرسة، واطمأن على تسليم الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني والتي وردت إلى المدرسة، ووجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول

عدم استخدام العقاب البدني نهائيا وتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة

 ووجه بعدم استخدام العقاب البدني نهائيًا، وتفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة لجذب الطلاب، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة، وإعلان مجموعات الدعم لجميع الصفوف الدراسية، والإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها.

ضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج

وعقب ذلك توجه "حسن" إلى مدرسة دار التربية الإسلامية الخاصة، حيث تابع عدد من الفصول، وشهد حصة لمادة الرياضيات، وأشاد بالمستوى العلمي والتحصيلي للطلاب، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، ووجه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة.

وخلال متابعته بالمدارس اليوم، وجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل الأنشطة المختلفة بالمدرسة، سواء الرياضية أو الفنية أو الثقافية، والإعلان عن مجموعات الدعم المدرسية، والتوجيه بها، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، والإعلان عن مواعيد بث البرامج والمواد التعليمية التي تبثها الوزارة لأهميتها لجميع الطلاب، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة بالمدرسة، والتأكيد على تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والتي ترد إلى المدرسة أولًا بأول، والاهتمام بتوزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب الحاضرين، والتأكد من صلاحيتها وسلامتها، والتوجيه بالتغذية الصحية السليمة.

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