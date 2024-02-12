وكيل "تعليم الغربية" يتابع انتظام الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة بأيام الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بإدارة غرب المحلة التعليمية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتمامه بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بالمدن والقرى.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة محمد أبو زيد الصعيدي الابتدائية بقرية بلقينا، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني.

واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة ومتنوعة، ثم قام بمتابعة عدد من فصول المدرسة.

واطمأن إلى تسليم الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني والتي وردت إلى المدرسة.

وأثنى وكيل تعليم الغربية على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة وانتظامها ونظافتها.



ووجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير، لمديرة مدرسة محمد أبو زيد الصعيدي الابتدائية، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين والعمال، لانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة وانتظام الدراسة بالمدرسة، والعمل بروح الفريق، والجهد المبذول، والحرص على سلامة التلاميذ، وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وتابع عدد من الفصول، وشهد حصة لمادة العلوم داخل المعمل، مشيدا بالمستوى المتميز والتفاعل الجيد بين المعلمة والطالبات واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

ووجه المهندس ناصر حسن وكيل تعليم الغربية، بضرورة تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولًا بأول، مؤكدًا على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، والتأكيد على صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدرسة.