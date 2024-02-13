ضبط 9 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية بالغربية

تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية من ضبط كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية تقدر بـ9 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية بمحافظة الغربية.

جاء ذلك فى إطار تشديد الرقابة على أماكن تجهيز وبيع ياميش رمضان استعدادًا لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبتشديد الرقابة علي اماكن بيع ياميش رمضان للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الادمي وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق وتوجيهات المهندسة حنان عامرمدير عام فرع الغربية

ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك

وتم ضبط 9000 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 1000 كيلو جرام قمر الدين منتهي الصلاحيه و600 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحيه و250 كيلو جرام مشمش مجفف منتهي الصلاحيه و1000 كيلو جرام طحينة منتهية الصلاحية و150 كيلو جرام تمر وعصير بودر منتهي الصلاحيه و3 طن مخلاات منتهية الصلاحية و3 طن عسل جلكوز يستخدم في العصائر منتهية الصلاحية بمحافظة الغربية وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك

وأكدت المهندسة حنان عامر مدير عام هيئة سلامة الغذاء أن المهمة الاساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج،المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

وأضافت أن الهيئة تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.