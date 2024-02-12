انقاذ مريض "ألزهايمر" وإيداعه دار مسنين في الغربية

نجح فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن بالغربية بقيادة الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مآوى، في إنقاذ مواطن يعانى من "ألزهايمر حاد" وتم نقله من مستشفى زفتى العام إلى دار المسنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأكد الدكتور خالد أبو المجد، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من إدارة الأزمات بالمحافظة، وتوجه إلى مستشفى زفتى العام وبالتحدث مع المواطن "ب ع م ش" تكلم بصعوبة بالغة وتبين عدم اتزانه، فتم على الفور إخطار أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بالحاله والذي أوصى بسرعة التدخل وعمل اللازم تجاهه.

وقام خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع، بالتعامل مع الحالة، واتضح أنه يعاني من "ألزهايمرحاد" ولا يعرف غير أنه كان يعمل مخرجًا بالإذاعة والتلفزيون.