الثلاثاء 13 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يوجه بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.. ورفع الإشغالات بصفة يومية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا اليوم، بمكتبة الديوان العام مع نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمتابعة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ موقف الحملات الموسعة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، مشددا على التصدي بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.

 

تكثيف حملات الرقابة على المنافذ والأسواق

 

وجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف حملات الرقابة على المنافذ والأسواق للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين كما شدد على المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، بالإضافة إلى استمرار وتشديد الرقابة والحملات التموينية على المخابز، لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.

ووجه “رحمي” باستمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمختلف مدن وقرى المحافظة مع استمرار تنفيذ حملات التجميل والتشجير؛ للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

واختتم المحافظ الاجتماع بمناقشة تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

التحديات والمشكلات الحملات الموسعة لإزالة التعديات أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء تسول له نفسه التعدى على الأرض الزراعية

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