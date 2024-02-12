محافظ الغربية يتابع تدريب سفراء المشروع القومي لتنمية الأسرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات تدريب سفراء التوعية بأهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في إطار أكبر حملة توعوية بأهداف المشروع القومي أطلقتها محافظة الغربية.

الهدف الاستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأكد محافظ الغربية أن الهدف الإستراتيجي من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وأن محافظة الغربية تعمل على أن يصل التدريب لجميع فئات المجتمع للتوعية بأهداف المشروع القومي.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن التدريب استهدف فئة الرائدات من "التضامن، الصحة، الأوقاف، الزراعة" وعددًا من ممثلي المديريات الخدمية والتمريض ومتطوعي الغربية وحياة كريمة مؤكدًا أن التدريب سيستمر لإعداد سفراء من كافة فئات المجتمع من المتطوعين والكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية الكبرى وممثلي الأحزاب والنقابات وأطباء النساء.

محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة

وأكد "رحمي" حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافه اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.



جاء ذلك خلال متابعته أعمال ري وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة في مراكز ومدن المحافظة.



وأشار "رحمي" إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.