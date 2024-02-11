الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يفتتح منفذين بقرى مركز السنطة لبيع السلع الغذائية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منفذين جديدين في قريتي الجميزة وشبرا قاص بمركز السنطة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استمرارا لسلسلة معارض ومنافذ معا ضد الغلاء، التي يتم افتتاحها بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الغربية  خلال الافتتاح أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

وتفقد محافظ الغربية، المعرضين الجديدين، واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضروات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج، مشيدا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعارض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، وأشار إلي أن محافظة الغربية اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ؛ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

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