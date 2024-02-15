حبس 3 متهمين بقتل عجوز في طنطا

جددت نيابة مركز طنطا حبس 3 متهمين بقتل عجوز في قرية محلة منوف التابعة لمدينة طنطا بالغربية، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالي بقتل مسن في العقد السابع بترعة "البروجية" في قرية محلة منوف التابعة لمركز طنطا بالغربية.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لمسن يبلع من العمر 65 عامًا، ويدعى "أ. ك" من قرية دماط التابعة لمركز ومدينة قطور، حيث كشفت التحريات أن المتهمين هم "ق.ا" و"م.ا" و"ا.ا" جمعيهم في العقد الخامس ومقيمين في قرية أميوط التابعة لمركز ومدينة قطور.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن.