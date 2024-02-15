الخميس 15 فبراير 2024
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جامعة طنطا: نمتلك مراكز للتدريب والتطوير مؤهلة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية

الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي

استعرض الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا تقريرا عن دورة "تدريب المدربين" التي نظمتها جامعة طنطا في جامعة الملك خالد بكلية العلوم والآداب بالمملكة العربية السعودية على هامش المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية التطبيقية الذي عقد بجامعة الملك خالد بكلية العلوم والآداب خلال الفترة من 7 إلى 8 فبراير 2024، وحاضرت بها الدكتورة عبير علم الدين المدرب الدولي المعتمد والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة.

أوضح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا  أن جامعة طنطا تمتلك مراكز للتدريب والتطوير مؤهلة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية والتي تؤهلها لتقديم كافة الخدمات التدريبية على أعلى مستوى.

ووجه الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا  الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على تفعيل أطر التعاون المثمر والبناء، ومشيرا إلى أن البرنامج التدريبي نال استحسان ورضا الحاضرين والمتدربين مما يعكس جودة مراكز التدريب بالجامعة وقدراتها المتميزة في تحقيق نتائج فاعلة للمتدربين وتزويدهم بمهارات تدريبية عالية الجودة.

من جانبها قالت  الدكتورة عبير علم الدين المدرب الدولي المعتمد والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا أن البرنامج التدريبي استمر على مدار 5 أيام بحضور 33 متدربا من جنسيات مختلفة، مشيدة بحرص جامعة الملك خالد على توفير بيئة تدريبية مناسبة والتزام المتدربين بتحقيق اهداف البرنامج من خلال تفاعلهم، موضحة أن الخطة التدريبية شملت محاور العملية التدريبية ومناخ بيئة التدريب، وجدارات ومسئوليات المدرب، وأساليب التدريب والمتدرب الصعب ومهارات الاتصال وانماط التعلم.

تدريب المدربين جامعة الملك خالد بكلية العلوم والآداب بالمملكة العربية السعودية المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية التطبيقية المدرب الدولي المعتمد والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة

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