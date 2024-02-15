اليوم.. بدء محاكمة المتهم بالتعدي على "طبيب المطرية"

تنظر محكمة جنح المطرية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، لحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجة المتهم.

وسبق أن أمرت جهات التحقيق، بإحالة المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال مستشفى المطرية التعليمي، للمحاكمة الجنائية بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات للطبيب.



وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص يعمل مدير لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.



وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة لطبيب لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.