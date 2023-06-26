معاقبة 3 متهمين بالتعدي على طبيب في قنا بالسجن سنة

قضت محكمة جنايات قنا، بالسجن غيابيا لمدة عام على 3 أشخاص، بتهمة التعدي على طبيب جراحة بالضرب وأصيب بكسر في أحد أصابعه وكدمات بالوجه، داخل مستشفى قنا العام.

كانت البداية في شهر أبريل عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا بورود بلاغ من مستشفى قنا العام بتعدي أسرة مريض على طبيب جراحة بالضرب.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قسم قنا، إلى المستشفى وتبين إصابة طبيب جراحة، بكسر في أحد صوابعه وكدمات بالوجه إثر التعدي عليه من أسرة مريض.

وكشفت التحريات أن أسرة طفل مريض أجرى الطبيب عليه الكشف وتبين أن حالته مستقرة وأبلغهم بذلك، وفي ذات التوقيت دخل مريض آخر في حادث فأسرع عليه الطبيب لعلاجه، مما أثار غضب المتهمين لأنه ترك طفلهم وتعدوا عليه بالضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهمين "جمال.م، وعلاء.م، وأحمد.م.ح" وتحرر محضر رقم "٤٩٨١ لسنة ٢٠٢٣ جنح قسم قنا" بقتل شاب بقرية الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي المحافظة، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة وأحالتهم لمحكمة جنايات قنا والتي قضت بحكمها سالف الذكر.