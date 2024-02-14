أوهمهم بتغيير العملات.. محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين

تنظر محكمة جنح عابدين، بعد قليل، جلسة محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

وكشفت التحريات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

وأقر المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار.

كما أقر المتهم بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقي المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.